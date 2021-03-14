УНИКС разгромил "Калев" и продолжил погоню за "Зенитом"

Фото: БК УНИКС.

В очередном туре Единой лиги ВТБ казанский УНИКС гостил у эстонского "Калева". Клуб из Таллина мало на чо претендует в турнире, хотя порой преподносит сюрпризы, обыграв, например, ЦСКА.

В матче с УНИКСом "Калев" сопротивлялся только в первые 10 мину. Стартовый отрезок казанцы выиграли с минимальным преимуществом - 16:15. В дальнейшем гости лишь наращивали свое превосходство. К большому перерыву перевес УНИКСа насчитывал 12 очков, а на исходе третьей четверти на табло горело 59:35 в пользу казанского клуба.

Заключительный период по сути стал формальностью. Казанцы продолжили здорово играть в атаке, но и про оборон не забывали. В итоге УНИКС не дал "Калеву" перешагнуть рубеж в 50 набранных очков. 76:49 - убедительная победа УНИКСа.