В Казани две подруги отравились угарным газом

Причиной отравления стал газ Фото: Лика ИСАЕВА

Примерно в 24.00 в пятницу, 12 марта, в Приволжском районе столицы Татарстана произошло ЧП. В правоохранительные органы и в МЧС Татарстана обратились родители одной из девушек, которая проживала на улице Назарбаева. Они рассказали, что дочь вместе с подругой снимает квартиру. С некоторого времени она не выходит на связь, не берет телефон. Молчит и ее подруга.

Спасатели МЧС республики выехала на место и успели вовремя - девушки отравились угарным газом и уже потеряли сознание. Специалистам пришлось вскрывать квартиру, чтобы помочь пострадавшим. Обеих доставили в БСМП с диагнозами "Отравление тяжелой степени тяжести" и "Отравление средней степени тяжести".

По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отсутствие тяги в дымоходе газового водонагревателя - окна были плотно закрыты.