В Чувашии от коронавирусной инфекции умерли шесть человек

В Чувашии зарегистрировало 40 новых случаев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике в субботу, 13 марта, зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло 22007 человек.

Отмечается, что среди тех, кто смог полностью излечиться от опасной инфекции, зарегистрировано 40 новых случаев. Общее количество выздоровевших достигло 20114 человек.

Тем не менее, растет количество и смертельных случаев. В субботу зарегистрировано шесть летальных исходов, общее количество смертей достигло 1105 человек.