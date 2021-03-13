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Коронавирус Covid-1913 марта 2021 18:22

В Чувашии от коронавирусной инфекции умерли шесть человек

Зарегистрировано 40 новых случаев заражения COVID-19
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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В Чувашии зарегистрировало 40 новых случаев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике в субботу, 13 марта, зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло 22007 человек.

Отмечается, что среди тех, кто смог полностью излечиться от опасной инфекции, зарегистрировано 40 новых случаев. Общее количество выздоровевших достигло 20114 человек.

Тем не менее, растет количество и смертельных случаев. В субботу зарегистрировано шесть летальных исходов, общее количество смертей достигло 1105 человек.