В Ульяновской области от COVID-19 скончались пять человек

Новые случаи гибели людей от коронавирусной инфекции зарегистрированы в области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На субботу, 13 марта, в регионе было зарегистрировано 102 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество заболевших с начала пандемии достигло уже 49010 человек.
В тоже время медики констатировали пять новых случаев гибели людей в результате заболевания. Общее количество летальных исходов в области достигло 882 человека.
Вместе с этим количество случаев полного излечения достигло 45621 - за последние сутки были выписаны из больниц 117 человек.
В Ульяновской области ограничены публичные мероприятия.