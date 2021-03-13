В Ульяновской области от COVID-19 скончались пять человек

Новые случаи гибели людей от коронавирусной инфекции зарегистрированы в области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На субботу, 13 марта, в регионе было зарегистрировано 102 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество заболевших с начала пандемии достигло уже 49010 человек.

В тоже время медики констатировали пять новых случаев гибели людей в результате заболевания. Общее количество летальных исходов в области достигло 882 человека.

Вместе с этим количество случаев полного излечения достигло 45621 - за последние сутки были выписаны из больниц 117 человек.

В Ульяновской области ограничены публичные мероприятия.