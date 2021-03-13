В Казани сделали 100 тысячную прививку от коронавирусной инфекции

В Татарстане прививку от коронавирусной инфекции сделал 100 тысячный пациент Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В столице Татарстана сделал прививку от COVID-19 "юбилейный", 100 тысячный пациент - 45-летний житель Казани Алексей Иванов. Мужчина работает в казанском аэропорту электромехаником.

Прививку он сделал ради здоровья и жизни. Про то, что можно сделать укол, он узнал из СМИ. До этого вакцинацию провела его супруга.

Для того, чтобы получить вакцинацию, он обратился в городскую поликлинику №10. После того, как он сделал первую аппликацию, Алексей Иванов чувствовал себя хорошо, никаких недомоганий не почувствовал.

- Болеть не хочется. Хочется быть здоровым, чтобы семья была здоровой, — отметил мужчина.