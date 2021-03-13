В Татарстане выявили 52 новых случая коронавирусной инфекции

В Татарстане зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения республики сообщает, что на субботу, 13 марта, в регионе зарегистрировано 52 новых случая COVID-19, из них два – завозные, 50 – контактные. Принято решение о госпитализации 23 вновь заболевших, 29 получают лечение на дому.

Таким образом с момента начала пандемии коронавирусной инфекции в Татарстане зарегистрировано 18636 случаев заболевания. Выздоровели 15332 человек, и только за последние сутки 87 случаев.

Среди заболевших 27 татарстанцев в возрасте от 60 до 90 лет.

Всего провакцинировано 101428 человек, причем прирост за сутки 2123. Из них вторую дозу получили 41477 человек.