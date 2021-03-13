В Татарстане во время пожара погиб мужчина

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Трагедия произошла сегодня, 13 марта, в 8.05 в селе Гурьевка Алексеевского района. Там на улице Школьной загорелся частный бревенчатый одноэтажный жилой дом. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС Татарстана и сотрудники электросетей. К этому времени пламя уже внутри полностью охватило все помещение размерами 35 квадратных метров.

Когда с огнем справились, во время проливки сгоревшего дома было обнаружено тело 67-летнего хозяина.

- Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.