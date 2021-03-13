В Чебоксарах два нетрезвых приятеля с ножом устроили драку с водителем маршрутки и угнали ее

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Происшествие, про которое вчера, 12 марта, говорили все чебоксарцы, произошло на одном из маршрутов общественного транспорта возле остановки "Газопровод". Как успели установить сотрудники полиции столицы Чувашии, на одной из остановок в салон маршрутного такси зашли двое нетрезвых мужчин. Они начали ссориться и скандалить с водителем, и на следующей остановки устроили с ним драку, выхватили нож. В этот момент пятеро пассажиров успели выйти на улицу. В какой-то момент один из злоумышленников сел за руль маршрутки "Форд", и попытался уехать. Но не справился с управлением и совершил аварию. Сразу после этого он скрылся, его личность установили и теперь полицейские разыскивают его.

Второго мужчину уже задержали, сообщили в МВД Чувашии.