В Ульяновске "пьяный" водитель иномарки устроил аварию, где пострадали четыре человека

Помощь медков потребовалась четверым пострадавшим в аварии Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 12 марта, в Ленинском районе столицы Ульяновской области. По предварительным данным, днем на улице Минаева 28-летний водитель иномарки «Фольксваген Пассат» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Лада Ларгус», которым управлял его ровесник.

В результате столкновения потребовалась медицинская помощь трем пассажиркам отечественной легковушки, среди которых 15-лтняя девушка и женщины в возрасте 60-ти и 36-ти лет.

Предполагаемому виновнику ДТП предложили пройти тест на состояние опьянения, но он категорически отказался. Выяснилось, что и водительских прав у него вовсе нет. Но помощь врачей ему тоже понадобилась.

- Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, - сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.