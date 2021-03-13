В Чувашии администрация школы проводила уроки в аварийном корпусе, там обвалилась крыша

С места происшествия фото СУ СКР Чувашии

В Моргаушском районе республики в начала марта обвалилась крыша аварийного здания интерната при местной школе. Здание подлежало сносу, но администрация района не торопилась с его демонтажом. В результата руководство школы продолжало использовать помещения, там проводились занятия по хореографии, хранили спортивный инвентарь и часть школьной библиотеки.

В результате проверки сотрудниками правоохранительных органов и СУ СКР Чувашии было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" в отношении пока неустановленных лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.