На пожаре в Казани спасли мать с ребенком

Фото: Из архива МЧС Татарстана

В эту пятницу, 12 марта, в Казани на улице Боевая в доме №163 на третьем, четвертом и пятом этаже загорелась электрощитовая.

Подъезд заполнился едким дымом, который перекрыл жильцам путь эвакуации. Самостоятельно смогли выбраться только семь человек. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли женщину и ее шестилетнего ребенка. Их при помощи масок, присоединенных к аппаратам со сжатым воздухом, по лестничным маршам вывели на улицу.

- Пострадавших нет. Площадь пожара составила один квадратный метр, - сообщили в МЧС Татарстана после того, как возгорание было ликвидировано.