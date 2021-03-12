В автобусах Казани контролеры и правоохранители начали ловить «зайцев»

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В общественном транспорте Казани вновь началась «охота на зайцев». Безбилетников выявляют сотрудники городского комитета по транспорту и правоохранители.

Они также ловят тех пассажиров, которые предлагают кондуктору заплатить меньше, не получить билет и проехать до нужной им остановки.

Кроме тех, кто получил на руки билет, валидатором проверяются пассажиры, оплатившие проезд транспортной картой (в этом случае билет не выдается – Ред.).

- В ходе проверки выявлен кондуктор, который выдал пассажиру «не тот билет». На автотранспортном предприятие прошла дисциплинарная комиссия. Принято решение: кондуктор будет уволен, - отчитываются о первых итогах в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

Там также напоминают, что пассажиру-безбилетнику грозит административная ответственность в виде штрафа в 300 рублей.