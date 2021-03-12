Два жителя Татарстана до смерти избили убийцу матери своих жен и получили 18,5 лет колонии

Перед смертью мужчина пробыл на свободе всего чуть более месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане 26-ти и 31-летнего местных жителей суд признал виновными по уголовной статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Мужчин приговорили к наказанию в виде 9 и 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В мае 2020 года потерпевший освободился из мест лишения свободы, где отбывал девятилетний срок за убийство сожительницы. Мужчина начал проживать в деревне Большие Лызи Балтасинского района.

Не прошло и двух месяцев, как ночью к нему заявились пьяные осужденные. Они являются мужьями дочерей убитой мужчиной женщины. Злоумышленники жестоко избили потерпевшего во дворе его дома. Для этого они использовали металлические сани и деревянную скамейку. Расправившись с мужчиной, подельники скрылись. А избитый ими попал в больницу, где скончался через несколько недель.