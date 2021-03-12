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Происшествия12 марта 2021 15:42

В Ульяновской области во время пожара погибли супруги-пенсионеры

По факту их гибели проводится доследственная проверка
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Их тела были обнаружены после того, как огонь уже был потушен.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Пожар произошел сегодня, 12 марта, в рабочем поселке Старая Майна Ульяновской области. Там в переулке Гагарина загорелся частный дом, в котором проживали 74-летние супруги-пенсионеры.

Пожарных вызвали соседи, которые рассказали прибывшим сотрудникам МЧС о том, что внутри могут находится хозяева. На улице их никто не видел, криков о помощи не было,

Опасения о том, что пенсионерам так и не удалось выйти из горящего дома подтвердились, когда уже после ликвидации пожара стали разбирать завалы. Тогда-то и были найдены тела супругов-пенсионеров. Их доставили в морг.

- По факту обнаружения в ходе тушения пожара двух жителей Старомайнского района проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СУР Ульяновской области.

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