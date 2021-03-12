В Казани прокуратура требует «обнулить» женщине-инвалиду счета за ЖКХ

Женщина уведомила управляющую компанию о том, что ее освободили от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Фото: Александр ГЛУЗ

58-летняя женщина-инвалид второй группы обратилась за помощью в прокуратуру Казани. Она пожаловалась на свою управляющую компанию. Оказалось, что горожанка была признана Арбитражным судом Татарстана банкротом и даже распродала все, что могла, для погашения долгов.

Но управляющая компания ООО «Жилищно-коммунальный отдел «Теплоэнергострой» решила, видимо, не обращать внимание на решение суда. Там отказались списать женщине-инвалиду долг за уже оказанные жилищно-коммунальные услуги. Все это подтвердилось в ходе проведенной прокурорской проверки.

- Женщина уведомила управляющую компанию о том, что ее освободили от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе и ранее не заявленных, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Те долги за коммуналку, которые образовались до признания заявительницы банкротом, не являются текущими платежами, а значит не могут теперь учитываться при формировании новых счетов-фактур.

Надзорный орган уже внес в адрес управляющей компании представление с требованием сделать женщине-инвалиду перерасчет оплаты за ЖКХ, в связи с ее банкротством, то есть, по сути, «обнулить» ряд выставленных счетов.

Напомним, ранее прокуратура Казани начала проводить проверку по истории другой горожанки, которой за декабрь управляющая компания выставила счет за коммуналку на 31,5 тысячи рублей. Когда женщина, проживающая на 45 квадратных метрах с двумя детьми, увидела эту цифру в счет-фактуре, то ей стало плохо. Для нее история закончилась в ее пользу. Спустя короткое время зам главы Минстроя Татарстана Алексей Фролов заявил, что здесь закралась ошибка и жительнице Казани сделают перерасчет.