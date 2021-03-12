В Татарстане за сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом

15 245 ранее инфицированных жителей республики выздоровели, а 375 - скончались. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 50 новых случаев инфекции, сообщает региональный Минздрав. Утверждается, что все они являются контактными. При этом 31 пациента пришлось отправить в больницу, остальные 19 человек отправлены лечиться на дому. Отметим, что в этот раз, как ранее, в большинстве своем инфицированные были выявлены именно в Казани (24 человека) и в Набережных Челнах (9 человек).

В то же время за сутки в республике врачи подтвердили выздоровление от коронавируса 74 человек. Так, с начала пандемии COVID-19 в регионе был диагностирован 18 584 людям. По данным на 12 марта, 15 245 человек уже выздоровели, а 375 - скончались.