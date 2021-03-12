К 1 сентября 2021 в Набережных Челнах 90% детей обеспечат местами в ясельных группах детсадов

Обеспеченность детей местами в яслях детсадов города в 2019 году составляла 40%, в 2020 - 70%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодня в очереди в детсады Набережных Челнов находятся 14 026 детей, 9 553 из которых нет еще и трех лет. Для 7,1 тысячи из них уже подготовлены места, в том числе 4,7 тысячи - в ясельных группах.

К 1 сентября 2021 года ими в докшольных учреждениях в городе будут обеспечены 90% детей до трех лет. Об этом заявил первый зам начальника управления образования Набережных Челнов Наркиз Кашапов.

Он напомнил, что обеспеченность детей местами в яслях городских детсадов в 2019 году составляла 40%, а в 2020-ом - 70%. Увеличение их числа возможно за счет открытия новых дошкольных учреждений. Так, в 2021 году в Набережных Челнах должны построить еще три детсада.

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