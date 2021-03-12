Что произошло с 16-летней девочкой в Набережных Челнах?: подросток пропала два дня назад

Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"

В Набережных Челнах начались активные поиски 16-летней Алины Шакировой, которая вышла из дома 2/11 в Новом городе вечером 10 марта и пропала. Телефон девушки недоступен, сообщают члены поисково-спасательного отряда ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА". Что произошло с подростком выясняют сотрудники полиции.

Известно, что Алина ростом около 170 сантиметров имеет светло-русые волосы. Из дома она уходила в зеленом пуховике и светло-серых трико.

Просим всех, кто видел пропавшую, сообщить об этом в полицию или по телефонам: 8 (906) 124-04-49, 8 (927) 412 69 99.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 17-летную Светлану Белашову - воспитанницу Чистопольского детского дома. Девушка покинула учреждение 6 ноября, и с тех пор о ней ничего неизвестно. В розыск ее объявили в межрайонном следственном отделе СУ СКР Татарстана, одновременно возбудив уголовное дело по статье "Убийство".