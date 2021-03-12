Депутат Госсовета Татарстана Марат Галиев вернулся из-за границы и не предъявил результаты теста на коронавирус

Фото: gossov.tatarstan.ru

В Госсовете Татарстана обратили внимание на поведение своего депутата - Марата Галиева, Местный парламентарий вернулся из-за границы и не предоставил в положенные сроки результаты своего теста на коронавирус.

Нет, конечно, сейчас Галиев заявляет, что раскаивается в своем поступке и даже принес публичные извинения коллегам, а также направил в Роспотребнадзор Татарстана письмо. В нем он сообщил, что готов ответить за совершенное. Члены комиссии по соблюдению правил этики Госсовета республики, в свою очередь, высказали порицание депутату и указали на недопустимость подобного в будущем.

Отметим, что о нарушении депутата спикеру татарстанского парламента Фариду Мухаметшину чуть ли не лично сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина. При этом она указала, что в отношении Галиева будут применены меры административного воздействия, вплоть до штрафа.