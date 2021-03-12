Жители Казани меньше всех в России хотят быть чиновниками

На карьеру госслужащего согласны только 26% опрошенных горожан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исследования специалистов портала SuperJob показали, что в России работа чиновника меньше всего привлекает именно жителей Казани. Такие данные были получены по итогам опроса пяти тысяч человек в 780 населенных пунктах страны.

Так, в частности, о карьере госслужащего сейчас чаще всего мечтают менеджеры по логистике, пиарщики и кладовщики, а реже всего – программисты, системные администраторы и дизайнеры.

Что же касается Казани, то в городе отрицательно на вопрос: «Вы бы хотели стать чиновником?», ответили 63% опрошенных. Положительно ответили 26%, а затруднились это сделать 11%. Таким образом, столица Татарстана оказалась на последнем месте рейтинга.

В свою очередь больше всего стать госслужащими сейчас желают жители Краснодара, Ростова-на-Дону и Красноярска.

В то же время в Москве и Санкт-Петербурге о такой карьере мечтают 45% опрошенных в каждом из городов.