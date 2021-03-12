В двух из этих дошкольных учреждений уже готовятся к выпуску первых групп. Фото: Мария ЛЕНЦ

В полилингвальный комплекс Набережных Челнов войдут три детских сада - №34, №106 и №122. Два из них уже готовят к выпуску свои первые группы. Об этом сегодня, 12 марта, во время пресс-конференции сообщил первый зам начальника управления образования города Наркиз Кашапов.

Отметим, ранее “Комсомолка” писала, что директором полилингвальной школы «Адымнар», строящейся на проспекте Чулман, назначен Азат Галиев, возглавлявший до этого школу №39 в Замелекесье. Открытие полилингвальной школы в Набережных Челнах намечено на 1 сентября 2021 года. В ней детей будут обучать на трех языках - русском, татарском и английском. Первоклассников в эту школу будут набирать из приписанных к ней детсадов.