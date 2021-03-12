В Марий Эл скончались еще два зараженных коронавирусом человека

Сейчас в стационарах региона находятся 174 пациента с COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на пятницу, 12 марта, в Марий Эл подтверждено 183 летальных случая коронавируса, два из которых - за минувшие сутки. Вместе с тем накануне в республике выявили еще 25 больных инфекцией человека и выписали 39 выздоровевших пациентов. Такие цифры сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего же коронавирус в республике с начала пандемии был выявлен у 12 097 человек, большинство из которых - 11 077, уже выздоровели. Региональный Минздрав замечает, сейчас в инфекционных стационарах находятся 174 пациента с COVID-19.