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Коронавирус Covid-1912 марта 2021 16:13

Число смертей от коронавируса в Чувашии приблизилось к 1,1 тысячи

О четырех последних летальных исходах стало известно 12 марта
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии COVID-19 в республике подхватили 21 967 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Чувашии выявили 41 новый случай коронавируса, выписали 31 переболевшего им человека и подтвердили смерти еще четырех зараженных. Число летальных случаев инфекции в республике растет ежедневно уже четвертый месяц и сейчас достигло отметки в 1 099. Такие данные в пятницу, 11 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в Чувашии провели 552 тысячи тестов на коронавирус. Исследования помогли диагностировать болезнь у 21 967 человек, 20 082 из которых уже выздоровели.