В Казани суд продлил домашний арест экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину

Судья удовлетворил ходатайство следователя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вахитовском районном суде столицы Татарстана рассмотрели ходатайство следователя о продлении домашнего ареста на три месяца 56-летнему бывшему главе "Татфондбанка" Роберту Мусину.

Напомним, он сейчас находится в статусе подсудимого по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Следствие уверенно, именно Мусин выдавал от "Татфондбанка" своим фирмам многомиллионные ссуды без залога, которые так и не были возвращены. Размер причиненного ущерба оценивается в 53 миллиарда рублей, но, возможно, он может быть и больше.

Отметим, банкротство "Татфондбанка" стало причиной тяжелой экономической ситуации для всех его вкладчиков.

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Никакого мошенничества, лишь неловкость в управлении (подробности).