15 марта в Казани завершит работу каток в парке “Черное озеро”

В выходные - 13 и 14 марта, каток еще будет принимать посетителей Фото: Иван ВИСЛОВ

В понедельник, 15 марта, в казанском парке “Черное озеро” начнут демонтировать каток. В этот раз ледовая арена работала дольше, чем когда-либо - 85 дней. С начала сезона на коньках там покатались около 101 тысячи человек, которые воспользовались услугами проката инвентаря 29 тысяч раз.

В ближайшие выходные, 13 и 14 марта, каток еще будет принимать посетителей в привычном режиме - с 10.00 до 22.00. Летом же там откроются прокат летнего инвентаря, коворкинг, кофейню и сувенирный магазин, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.