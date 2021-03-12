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Общество12 марта 2021 10:45

Масленица 2021 в Казани: хедлайнером концерта на Лебяжьем озере станет группа «Вирус»

Их выступление запланировано на 13.00
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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За несколько минут до выхода группы на сцену на Лебяжьем сожгут чучело Масленицы.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Одной из главных площадок празднования Масленицы-2021 в Казани станет территория Малого Лебяжьего озера. С утра там будут работать фуд-корт, площадки для зимних активностей, фотозоны и зоны анимации. Концертную программу для гостей праздника подготовят районные и городские фольклорные коллективы.

Хедлейнером праздника же станет популярная в 2000-х годах группа “Вирус”. Их выступление запланировано на 13.00. За несколько минут до этого на Лебяжьем сожгут чучело Масленицы.

Ранее “Комсомолка” публиковала расписание праздничных мероприятий на “праздничные” выходные в парках и музеях Казани.