В 2020 году чувашские компании понесли убытки почти на 50 миллиардов рублей

Доля прибыльных компаний в прошлом году составила 73,9%, убыточных — 26,1%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2020 году чувашские компании понесли убытки в размере 49,3 миллиарда рублей. Больше всего во время пандемии коронавируса пострадали обрабатывающие предприятия республики. Их убытки выросли в 86,9 раза по сравнению с 2019 годом. Такие цифры сообщает Чувашстат.

Аналитики при этом не рассматривали субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, а также некредитные финансовые организации.

В итоге, доля прибыльных компаний Чувашии в 2020 году составила 73,9%, убыточных — 26,1%, тогда как в 2019 году эти цифры составляли 77,4% и 22,6% соответственно.