Жителей Набережных Челнов начали прививать от коронавируса в торговом центре на проспекте Сююмбике

В город прибыло уже более 17 тысяч доз вакцины от COVID-19 “Спутник V”. Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу, 12 марта, в набережночелнинском торговом центре на проспекте Сююмбике начала работать точка вакцинации от коронавируса. Привиться там после осмотра врача могут все желающие. Прививочный пункт работает ежедневно с 13.00 до 19.00. По словам начальника управления здравоохранения города Александр Николаев, в дальнейшем это время может быть увеличены.

Отметим, что на сегодняшний день в татарстанский автоград прибыло более 17 тысяч доз вакцины от COVID-19 “Спутник V”. Вакцинировано 14 673 местных жителя, 9 058 из которые уже получили вторую дозу.