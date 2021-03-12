В Татарстане в сгоревшем заброшенном доме нашли тело мужчины

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в частном заброшенном доме на улице Комсомольской в селе Татарский Кандыз начался ночью 12 марта. Дом уже давно был заброшен, и огонь заметили поздно. К приезду пожарных дом был полностью охвачен огнем.

Уже после того, как справились с пламенем, во время разбора завалов было обнаружено тело мужчины. Предположительно, это 61-летний местный житель.

Сейчас выясняются точные причины возгорания - строение было бревенчатым, не газифицировано и там не было электричества, отапливалось печкой.

- Общая площадь пожара составила 72 квадратных метра, -сообщили в МЧС Татарстана.