В Йошкар-Оле спасли двух рабочих, которые во время пожара оказались отрезанными на высоте

Пожарные вывели сварщиков из задымленного подъезда Фото: МЧС по Марий Эл

Пожар в новостройке на улице Йывана Кырла начался днем 11 марта. Столб черного дыма взметнулся вверх, и этот дым видно было с разных улиц столицы Марий Эл. Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС республики выяснили, что произошел пожар в подвале строящейся многоэтажки. С балкона седьмого этажа звали на помощь два строителя. Самостоятельно спуститься они не могли - удушливый дым уже отрезал им путь к спасению по лестнице.

Пожарные смогли помочь им спуститься при помощи масок спасаемого.

Выяснилось, что пожар начался после того, как искра от сварочных работ попала в подвал, где начался пожар. Дым взметнулся вверх, и отрезал сварщикам путь к спасению.

- Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров, - сообщили в МЧС Марий Эл. - Пламя уничтожило отделку подъезда.