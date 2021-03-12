В Татарстане пенсионер отравился угарным газом

Мужчину госпитализировали в ЦРБ
Фото: Олег УКЛАДОВ
Происшествие произошло вечером 11 марта в частном доме на улице Советской в селе Покровский Урустамак Бавлинского района республики. От врачей стало известно, что в доме почувствовал недомогание 81-летний пенсионер. Медики поставили ему диагноз - "отравление угарным газом лёгкой степени тяжести", и госпитализировали в ЦРБ Бавлов.
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС Татарстана и газовой службы. Бригада газовиков утечку газа не обнаружила.
- Предварительная причина происшествия - нарушение техники безопасности, был закрыт шибер, устройство для регулирования дымовых газов в дымоходе, - сообщили в МЧС Татарстана.