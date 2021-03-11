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Коронавирус Covid-1911 марта 2021 18:23

В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 375

О последних четырех летальных исходах сообщает Минздрав республики
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Скончались три женщины и один мужчина.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 11 марта, Минздрав Татарстана сообщил, что в республике подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Из-за инфекции скончались 83-х, 73-х и 63-х летние женщины, а также 59-летний мужчина.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в Минздраве Татарстана.

Таким образом, число смертей от коронавируса в республике возросло до 375.

Отметим также, что за минувшие сутки в Татарстане было выявлено 49 новых случаев заражения COVID-19. В 18 из них инфицированных пришлось увезти в больницу. Остальные 48 человек получают медпомощь на дому.

Всего же с начала пандемии в регионе диагноз: новая коронавирусная инфекция, ставился 18 534 раза. В 15 171 случае пациентам удалось победить болезнь.