В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 375

Скончались три женщины и один мужчина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 11 марта, Минздрав Татарстана сообщил, что в республике подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Из-за инфекции скончались 83-х, 73-х и 63-х летние женщины, а также 59-летний мужчина.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в Минздраве Татарстана.

Таким образом, число смертей от коронавируса в республике возросло до 375.

Отметим также, что за минувшие сутки в Татарстане было выявлено 49 новых случаев заражения COVID-19. В 18 из них инфицированных пришлось увезти в больницу. Остальные 48 человек получают медпомощь на дому.

Всего же с начала пандемии в регионе диагноз: новая коронавирусная инфекция, ставился 18 534 раза. В 15 171 случае пациентам удалось победить болезнь.