Шаймиев против политических игр вокруг всероссийской переписи населения 2021

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Первый президент Татарстана, а ныне госсоветник республики Минтимер Шаймиев высказал свою позицию по отношению к всероссийской переписи населения 2021. В частности, он заявил, что против политических игр вокруг данного процесса.

- Мы должны полноценно использовать эти права, с достоинством и гордостью. Если ты родился татарином, считаешь себя таковым, то, не поддаваясь никаким чужим мнениям, смело отмечаешься в переписи и на деле показываешь уровень своего национального самосознания. Если кто-то, поддавшись каким-то уговорам, агитации, поступает по-другому — значит, или у него не хватает воли быть татарином, или ему это не нужно, - обозначил Шаймиев в своем интервью главному редактору журнала «Безнен мирас» Лябибу Лерону.

По мнению госсоветника Татарстана, перепись должна быть лишена политической подоплеки и принуждения в любых формах.

Напомним, всероссийская перепись населения 2021 должна пройти осенью.