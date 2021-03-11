Жителя Татарстана, убившего пенсионерку ради миллиона, приговорили к 17 годам колонии

Пожилую женщину жестоко зарезали. Фото: Иван ВИСЛОВ

Двое 23-летних жителей Татарстана были признаны судом виновными, в зависимости от роли каждого, в убийстве и краже.

- Одного из них приговорили к 17 годам колонии строгого режима, другого к 3 годам лишения свободы условно, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В суде было доказано, что весной 2020 года подельники прознали, что 72-летняя жительница села Пестрецы продала недвижимость и получила на руки более миллиона рублей. Эти деньги мужчины и решили забрать у пенсионерки.

Они обманом проникли к ней в квартиру. Там первый из осужденных жестоко зарезал пожилую женщину. От полученных ножевых ран она скончалась на месте. Подельники обыскали квартиру, но вместо миллиона нашли всего 17,2 тысячи рублей. Забрав эти деньги, мужчины поспешили скрыться, но вскоре были задержаны правоохранителями.