В ряде домов Приволжского района Казани воду отключат почти на сутки

Воду отключат с 9.00 12 марта. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за запланированных работ на сетях водопровода у жителей ряда домов Приволжского района Казани почти на сутки пересохнут краны. Воду не будет с 9.00 12 марта до 6.00 13 марта.

Так, отключение произойдет по следующим адресам: Оренбургский тракт, 22а, 24а, 24б, 24в.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60. Сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».