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Общество11 марта 2021 16:42

Весенний общегородской субботник 2021 в Казани пройдет 24 апреля

Кроме того, двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий продлится в столице Татарстана с 1 апреля по 31 мая
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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К этому времени снег должен уже расстаять.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Традиционный двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий Казани пройдет с 1 апреля по 31 мая – об этом гласит соответствующее постановление местного Исполкома.

Также, согласно документу, весенний общегородской субботник 2021 в столице Татарстана намечен на 24 апреля. Участников акции обеспечат необходимым инвентарем, к уборке будет привлечена техника.

Что же предстоит сделать, в том числе и в рамках двухмесячника? Так, запланирована уборка дорог, внутриквартальных проездов, парков, скверов, дворов, а также посадка деревьев и кустарников.