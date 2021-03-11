Весенний общегородской субботник 2021 в Казани пройдет 24 апреля

К этому времени снег должен уже расстаять. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Традиционный двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий Казани пройдет с 1 апреля по 31 мая – об этом гласит соответствующее постановление местного Исполкома.

Также, согласно документу, весенний общегородской субботник 2021 в столице Татарстана намечен на 24 апреля. Участников акции обеспечат необходимым инвентарем, к уборке будет привлечена техника.

Что же предстоит сделать, в том числе и в рамках двухмесячника? Так, запланирована уборка дорог, внутриквартальных проездов, парков, скверов, дворов, а также посадка деревьев и кустарников.