В Казани с 13 марта стартуют субботние сельхозярмарки

Свою продукцию на них привезут татарстанские производители. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот четверг, 11 марта, во время пресс-конференции первый зам главы Минсельхозпрода Татарстана Наиль Залаков сообщил, что в Казани традиционные сельхозярмарки возобновят свою работу с 13 марта.

По словам чиновника, свою продукцию на них привезут татарстанские производители. Мало того, утверждается, что мясо, колбасы, разливное молоко, сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар, муку, крупы там можно будет купить по цене ниже рыночной.

Сельхозярмарки в городе традиционно пройдут по следующим адресам:

- ул. Ленинградская, 27, на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева, ул. Дементьева,7;

- площадка рядом с пересечением улиц К. Тинчурина и Татарстан;

- ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Батыршина, 20;

- пр. Х. Ямашева, ул. Лаврентьева, 10 (шатровая площадка);

- ул.Р.Зорге, д.66, корп.1 (территория парковки), ул. Ю.Фучика, д.72 (шатровая площадка);

- ул. Аграрная, 2 (открытая площадка Агропромышленного парка «Казань»), ул. Закиева, 12 (шатровая площадка) и ул. Липатова, 7;

- ул. Ш.Усманова, д.1 (площадка, прилегающая к Московскому рынку со стороны ул.Энергетиков и Ш.Усманова);

- В поселке Юдино (ул. Революционная,12)