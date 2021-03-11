В Казани в ходе пожара на улице Богатырева из горящего дома спасли пять человек

Фото: Из архива МЧС Татарстана
Сегодня, 11 марта, в Казани на улице Богатырева загорелся дом 2/5. Пожар возник в квартире на втором этаже. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС приступили к тушению огня и спасли пять человек, в том числе одного из непосредственно горящей квартиры.
Чтобы вывести людей из задымленного подъезда, пришлось использовать специальные маски, подключенные к аппаратам на сжатом воздухе.
К слову, тот спасенный из горящей квартиры мужчина, оказавшись на улице, сбежал от врача «скорой». По словам медика, он был пьян. Личность беглеца установить пока не удалось.
- Огонь потушен. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно вышли 17 человек, - сообщили в МЧС Татарстана.
Причина пожара устанавливается.