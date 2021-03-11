Орнитолог рассказал, почему в Казани стало меньше голубей

На сегодняшний день в столице Татарстана обитает порядка 200 видов птиц. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

На сегодня в Казани обитает порядка 200 видов птиц. С первого взгляда может показаться, что большинство из них - голуби, но это не так. Летом в городе больше всего воробьев, а зимой - галок и ворон. Число “местных” голубей же в последние годы резко уменьшилось. Об этом сообщает заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

Он объяснил, что в современных городах нет условий для размножения и гнездования голубей. Раньше птицы могли жить на чердаках пятиэтажек или открытых балконах, сейчас же люди отняли у них такую возможность.Однако бояться исчезновения голубей, по мнению Рахимова, не стоит.

- Мы сами создали голубям условия для жизни в городах, и в первую очередь источник их питания – пищевые отходы. Ежегодно сизые голуби на наших свалках съедают сотни тысяч тонн пищевых отходов! - говорит орнитолог. - И это же все органика, которая бы гнила, портилась, создавала дополнительный источник инфекции. В свою очередь это провоцировало бы активное размножение крыс, с которыми никто бы не конкурировал за источники еды, а ее было бы намного, просто в разы больше. В этом смысле голуби, как и врановые птицы, являются санитарами-очистителями. К тому же в городах много сорной растительности, семена которых они тоже едят.