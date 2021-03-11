57,1% жителей Татарстана не планируют вакцинироваться от коронавируса

Из опрошенных татарстанцев только 5% заявили, что уже вакцинировались. Фото: Анастасия Осипова

В ходе опроса, проведенного специалистами ПромРеи тинга в Татарстане стало известно, что 57,1% жителей республики уверенно не планируют делать прививку от коронавируса. Другая часть респондентов – около 20%, пока еще взвешивают для себя все «за» и «против».

О планах сделать прививку от COVID-19 «через некоторое время» сообщили 12,4% опрошенных. 5% заявили, уже вакцинировались. А еще 3% респондентов сказали, что считают возможной для себя прививку от коронавируса в случае ухудшения эпидобстановки.

При этом около 60% участников опроса в Татарстане хорошо знают о том, где и как можно вакцинироваться. Мало осведомлены об этом примерно только 10% опрошенных, а вообще не знают 22,3%.

В то же время опасность для своей семьи от коронавируса как «высокую» или «очень высокую» оценивают 22,9% респондентов. А как «низкую» и «крайне низкую» – 35,5%.