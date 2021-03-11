Жителя Чувашии за попытку зарубить топором экс-подругу в бане приговорили к семи годам колонии

Мужчина таки не признал своей вины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю Батыревского района. За покушение на убийство его собираются отправить в колонию строгого режима на семь лет.

Было доказано, что жертва и злоумышленник были возлюбленными и проживали вместе. Но в какой-то момент женщина решила расстаться, и переехала к родителям. Мужчина решил вернуть ее, но все переговоры были безуспешны.

Тогда 8 августа 2020 года он приехал к ней на дачу. Там он дождался, пока потерпевшая останется одна в бане, и напал на нее. Но 32-летняя женщина оказала активное сопротивление и громко закричала. Злоумышленник успел ударить ее топором по голове и несколько раз ранить ножом, затем его задержали родственники потерпевшей, прибежавшие на крики.

Несмотря на то, что его задержали во время совершения преступления, своей вины осужденный так и не признал, сообщили в СУ СКР Чувашии.