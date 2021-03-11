Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика11 марта 2021 16:56

В Казани замечено снижение стоимости аренды коммерческой недвижимости

Квадратный метр в промзоне можно взять за 100-150 рублей
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий

В то же время, "квадрат" производственно-складских помещений в городе сейчас стоит от 7 до 15 тысяч рублей.

Фото: Валерий РОМАНОВ

В Татарстане провели мониторинг цен на коммерческую недвижимость и землю, который показал, что в крупных городах республики наблюдается снижение нижней границы стоимости их аренды.

Например, по данным на 1 марта 2021 года, в Казани за квадратный метр производственно-складских помещений придется отдать от 7 до 15 тысяч рублей, торговых площадей - от 10 до 25 тысяч рублей, офисов - от 28 до 35 тысяч рублей.

В это же время минимальная стоимость аренды в промзоне столицы Татарстана находится сейчас в пределах от 100 до 150 рублей за квадратный метр, а торговых и офисных площадей - от 325 до 400 рублей, сообщают в пресс-службе Минземимущества Татарстана.

Экономика Татарстана