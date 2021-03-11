«Ростелеком» поздравил выпускников-связистов

Фото: предоставлено пресс-службой

«Ростелеком» вручил дипломы выпускникам отделения «Телекоммуникационные технологии и информационная безопасность» Международного центра компетенций – Казанского техникума информационных технологий и связи (МЦК – КТИТС).

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан:

«Со стороны выпускников было очень правильным решением выбрать именно КТИТС – связка учебного заведения и реального сектора экономики дорогого стоит. Очень ценно, что здесь сегодня есть представители бизнеса – «Ростелеком» и другие телекоммуникационные компании входят в число системообразующих предприятий Российской Федерации».

Александр Дудин, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»:

«Ростелеком» заинтересован в молодых кадрах – мотивированных, технически подкованных, готовых продолжать учиться, ведь диплом – это только начало. Работа в отрасли связи и телекоммуникационных технологий может дать вчерашним студентам очень многое – удовольствие, азарт, драйв, а профессия – стать делом жизни».

С Казанским техникумом информационных технологий и связи «Ростелеком» сотрудничает на протяжении многих лет. Провайдер учредил именные стипендии, которые ежегодно получают пятеро студентов, показывающих высокую академическую успеваемость. В этом году ими стали Айрат Абдраков, Виталий Тихонов и Булат Галимов (специальность «Информационные системы и программирование»), Игорь Доносий и Матвей Ларионов (специальность «Сетевое и системное администрирование»).

Фото: предоставлено пресс-службой

Виталий Тихонов, студент третьего курса Казанского техникума информационных технологий и связи: «Еще в школе я в свободное время занимался программированием, мне было интересно все – от решения уравнений до создания простеньких игр. Поэтому поступил в техникум информационных технологий и связи. Мне очень нравится здесь учиться, и я рад, что оказался в числе стипендиатов «Ростелекома» – значит, выбрал правильный путь. Моя мечта – после окончания КТИТСа продолжить обучение в Массачусетском технологическом институте».

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,2 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,7 млн клиентов.