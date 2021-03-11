Власти Набережных Челнов хотят потратить сэкономленные в 2020 году деньги на детей и молодежь

46 миллионов рублей будут направлены на финансовую поддержку четырех детсадов города. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2020 году власти Набережных Челнов не использовали около 71,3 миллиона рублей городского бюджета. Теперь же эти деньги чиновники решили потратить на детей и молодежь: 4,1 миллиона рублей пойдут на организацию для них летнего отдыха, 10,3 миллиона рублей - на трудоустройство несовершеннолетних летом, 10,7 миллиона рублей - на бесплатное питание школьников из многодетных семей. Еще 46 миллионов рублей будут направлены на финансовую поддержку четырех детсадов города - №127 “Друзья”, №128 “Шаян”, №129 “Белоснежка” и №51 “Торнакай”.

Вопрос о внесении этих изменений в местный бюджет в 2021 году депутаты Горсовета рассмотрят на очередной сессии.