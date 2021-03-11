В Казани экс-следователя будут судить за гибель 17-летней девушки в ДТП

Утверждается, что мужчина еще до суда признал свою вину в полном объеме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани завершено расследование уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека. В скором времени на скамье подсудимых окажется 26-летний экс-сотрудник следственного комитета Татарстана.

- Свою вину мужчина признал в полном объеме, - сообщили в СУ СКР республики.

Напомним, речь идет о ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка. Авария произошла в конце декабря 2020 года в Казани. По версии следствия, бывший следователь сел за руль в состоянии опьянения и на своем автомобиле KIA врезался в машину такси. В нем и ехала потерпевшая. С места аварии ее увезли в больницу. Но травмы, полученные девушкой, оказались не совместимы с жизнью, и она через несколько часов скончалось.

Отмечается, что обвиняемый был уволен из следственного комитета за несколько дней до трагедии.