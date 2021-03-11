В Марий Эл скончался еще один зараженный коронавирусом человек

Сейчас в стационарах региона находится 171 пациент с подтвержденным COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Марий Эл выявили 25 случаев коронавируса, выписали 41 переболевшего им пациента и подтвердили смерть одного зараженного. Такие цифры в четверг, 11 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекцией.

С начала пандемии COVID-19 в республике обнаружили у 12 072 человек, 11 038 из которых уже выздоровели, а 181 - скончался. Сейчас в инфекционных стационарах находится 171 пациент с подтвержденным коронавирусом, отмечают в пресс-службе регионального Минздрава.