В Татарстане за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 49 человек

С начала пандемии инфекцию в республике подхватили 18 534 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Один случай завозной, 48 - контактные. Большинство из этих инфицированных - жители Казани (23 человека).

Отметим, из выявленных новых зараженных шесть несовершеннолетних, 15-ти - от 30 до 50 лет, восьмерым - от 50 до 60 лет, 14-ти - от 60 до 70 лет, троим - от 70 до 80 лет, а еще троим - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 18 из них.

Всего по данным на 11 марта коронавирус в Татарстане был обнаружен у 18 534 человек.15 171 из них уже выздоровел, а 371 - скончался.