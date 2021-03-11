Число летальных случаев COVID-19 в Чувашии достигло 1 095

С начала пандемии коронавирус в регионе подтвердился у 21 926 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Чувашии продолжает расти число летальных случаев коронавируса. С начала марта там подтвердили уже 55 смертей зараженных, в том числе шесть - за минувшие сутки. По данным на четверг, 11 марта, в республике скончались 1 095 зараженных человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии коронавирус в регионе подтвердился у 21 926 человек, большинство из которых жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. На сегодня 20 051 инфицированный выздоровел.