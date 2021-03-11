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Коронавирус Covid-1911 марта 2021 14:03

Число летальных случаев COVID-19 в Чувашии достигло 1 095

О шести последних жертвах инфекции стало известно 11 марта
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии коронавирус в регионе подтвердился у 21 926 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Чувашии продолжает расти число летальных случаев коронавируса. С начала марта там подтвердили уже 55 смертей зараженных, в том числе шесть - за минувшие сутки. По данным на четверг, 11 марта, в республике скончались 1 095 зараженных человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии коронавирус в регионе подтвердился у 21 926 человек, большинство из которых жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. На сегодня 20 051 инфицированный выздоровел.