В Татарстане манипулятор мусоровоза насмерть придавил человека

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Трагедия произошла 10 марта в поселке Столбищи Лаишевского района во дворе дома №97 на улице Кооперативная. Туда для сбора отходов приехал мусоровоз КАМАЗ с манипулятором.

Под последний во время работы и попал 54-летний водитель грузовика. Тяжелый груз придавил мужчину, полученные травмы оказались смертельными. Он скончался на месте происшествия.

Для того, чтобы извлечь тело погибшего, вызывали сотрудников МЧС. Им удалось при помощи гидравлического инструмента поднять груз.

- Тело мужчины передали сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в МЧС Татарстана.