Новый корпус перинатального центра Йошкар-Олы построят к 1 декабря 2021 года

Медучреждение примет первых рожениц уже в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство нового корпуса перинатального центра Йошкар-Олы должно завершиться к 1 декабря 2021 года. На сегодня готовность объекта составляет 50% - полностью завершена кладка наружных стен, перегородок технического этажа, проведены тепловые сети, сделан монтаж индивидуального теплового пункта и системы отопления.

Сейчас строители приступили к монтажу систем вентиляции и кондиционирования. Осуществляется монтаж и дизель-генераторной, также началась прокладка наружных сетей канализации.

На завершение работ будет направлено почти 859 миллионов рублей, большая часть из которых - средства федерального бюджета. Новый перинатальный центр примет первых рожениц уже в 2022 году.

Фото: организационно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл

Напомним, о строительстве нового здания перинатального центра Йошкар-Олы с новой силой заговорили, когда в марте 2020 года оттуда посторонняя женщина похитила младенца. Злоумышленница воспользовалась отсутствием надлежащего пропускного режима в медучреждении.

Тогда в Минздраве Марий Эл признались, что видеокамеры в Центре вроде есть, но они установлены не там, где нужно было следователям, да и вообще данное йошакролинское медучреждение одно из старейших в России, и расположено в таком же старом здании.